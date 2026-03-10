63mila case inagibili | il piano per riattivarle in pochi

In Italia, più di 63.000 case popolari sono attualmente inagibili e fuori uso. La maggior parte di queste abitazioni si trova in diverse regioni del paese e rappresenta un problema urgente per molte famiglie in cerca di un alloggio. Il governo ha annunciato un piano rapido per riattivarle, coinvolgendo le autorità locali e le imprese del settore edilizio.

L'Italia affronta una sfida abitativa critica con oltre 63.000 alloggi popolari attualmente inutilizzabili sparsi sul territorio nazionale, di cui più di 2.200 concentrati in Sicilia. Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato un nuovo Piano casa mirato a recuperare questi immobili attraverso interventi di manutenzione straordinaria gestiti da Invitalia, con l'obiettivo di rendere disponibili le case per le famiglie in graduatoria nel giro di pochi mesi. I dati forniti da Federcasa evidenziano che la maggior parte dei problemi risiede al Nord, dove si concentra il 70% degli alloggi da recuperare, mentre il Mezzogiorno presenta numeri inferiori ma comunque significativi in regioni come e la Calabria.