Collovati verso Roma-Milan | Allegri? Ecco perché ha fatto tanti punti contro le big

Domani allo Stadio Olimpico si disputa Roma-Milan, una sfida importante nel campionato di Serie A. Fulvio Collovati, ex calciatore e esperto del settore, ha analizzato le ragioni per cui Allegri ha ottenuto risultati positivi contro le grandi squadre. La partita rappresenta un momento chiave della stagione e offre spunti interessanti sulle strategie e le prestazioni delle due formazioni.

Domani grande sfida allo Stadio Olimpico tra Roma e Milan. Il doppio ex Fulvio Collovati ha parlato della partita nella sua intervista al sito romanews.eu. Ecco un estratto delle parole dell'ex difensore. Un confronto tra le due rose: "Portieri entrambi fortissimi, basta ricordare Maignan a Como e Svilar l’altro ieri contro lo Stoccarda. Difesa romanista un emblema di compattezza, Milan che forse prevale a centrocampo per la qualità complessiva di Modric e Rabiot; in attacco se la giocano". Partita d'attesa per Allegri? Collovati risponde: "Allegri aspetta perché ha giocatori che rilanciano l’azione come pochi altri; è per questo che ha fatto tanti punti contro le big". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

