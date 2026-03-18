Kenan Yildiz ha dichiarato di aver scelto di rappresentare la Turchia perché in Germania non si sentiva considerato e spesso chiamavano un altro giocatore. Durante un’intervista, il calciatore ha spiegato che questa decisione deriva dalla mancanza di riconoscimento nel suo precedente ambiente. Yildiz ha aggiunto che in Germania non era valutato come meritava, motivo che lo ha portato a optare per la nazionale turca.

Kenan Yildiz ha spiegato nel corso della recente intervista la motivazione per cui ha scelto di rappresentare la Turchia piuttosto che la Germania. Yildiz è stato protagonista di un’intervista esclusiva concessa a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. L’attaccante turco ha affrontato il tema legato alla sua decisione di vestire la maglia della Turchia a discapito della Germania.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il fantasista ha chiarito i motivi di tale scelta, spiegando che da ragazzino non veniva considerato dai tedeschi, che non lo chiamavano mai in nazionale nonostante le sue indubbie qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz spiega: «Ho scelto la Turchia perché in Germania non mi consideravano, non ero buono, chiamavano sempre un altro»

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