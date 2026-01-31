Collo d' oca viale Le Corbusier quattro mesi per cancellarlo

Per l’estate il “nuovo” viale Le Corbusier, senza più il “collo d’oca”, potrebbe essere già pronto. Sono i termini del cronoprogramma del progetto di eliminazione della strettoia, presentati in commissione Lavori pubblici del Comune di Latina.In particolare, è stato consegnato alla Asl pontina il.🔗 Leggi su Latinatoday.it

A poche settimane dalla fine dei lavori, l’edificio al centro di viale Le Corbusier verrà demolito, eliminando il cosiddetto “collo d’oca”.

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Latina per possesso di circa mezzo etto di cocaina, sorpreso in flagranza di reato mentre si aggirava con fare sospetto su viale Le Corbusier.

La storia infinita del "collo d'oca": dal 1978 falliti tutti i tentativi di esproprio. Adesso viale Le Corbusier sarà completato - Quello di ieri, l'avvio delle operazioni di sgombero e demolizione, è l'epilogo di una vicenda iniziata quasi 70 anni fa. È la metà degli anni facebook