Educare a una pace disarmata e disarmante | dialogo tra gli arcivescovi Moscone e Intini

In un momento di crescente inquietudine globale, la vicaria di Mesagne organizza un incontro tra gli arcivescovi Moscone e Intini, dedicato al tema dell’educazione alla pace. Un’occasione per riflettere sull’importanza di promuovere un dialogo rispettoso e pacifico, fondamentale per affrontare le sfide attuali e costruire un futuro più sereno. Un momento di confronto sobrio e significativo, volto a rafforzare i valori di convivenza e solidarietà.

MESAGNE – In un’epoca di profonde tensioni globali, la vicaria di Mesagne promuove un momento di alta riflessione e impegno civile. Martedì 20 gennaio, alle ore 18:30, il Teatro parrocchiale del Carmine ospiterà l’incontro “Educare ad una pace disarmata e disarmante”.L'evento si inserisce nel percorso vicariale “Educare alla pace in tempi di guerra” e prende le mosse dalla nota pastorale della Conferenza episcopale italiana (Cei), documento che richiama la Chiesa a un’azione profetica per il disarmo e la riconciliazione. I protagonistiIl dialogo vedrà il confronto tra due pastori da sempre in prima linea sui temi della giustizia: mons Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo; mons Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: CEI: Educare a una pace disarmata e disarmante Leggi anche: Noa: “Nel 2026 ascoltiamo il Papa: la pace deve essere disarmata e disarmante. La pace non è uno slogan, è una responsabilità quotidiana. Come ha detto il Santo Padre nel giorno del suo insediamento, deve essere disarmata e disarmante“ La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Riflessione sulla nota pastorale: Educare a una pace disarmata e disarmante, della CEI; Mese della Pace: le iniziative in Diocesi; BEATI I COSTRUTTORI DI PACE; Monsignor Giovanni Ricchiuti incontra gli studenti dell'Itis per una testimonianza di pace dal titolo Pace Disarmata e Disarmante. Appuntamento venerdì 16 gennaio, dalle 12 in aula magna. Il realismo nonviolento di Alex Langer - La recente Nota pastorale della Cei, che invita a “Educare a una pace disarmata e disarmante”, fondata sulla nonviolenza evangelica, cita tra gli altri il nome di Alexander Langer. agensir.it Una pace disarmata e disarmante: - Una tematica oggi più che mai attuale, in un mondo dilaniato da guerre, conflitti e scontri, per discutere su un futuro più giusto con un relatore di spessore. cremonaoggi.it

