Università all' ex Manifattura il candidato sindaco Amadei attacca su metodo e insediamento commerciale

Federico Amadei ha criticato il metodo e l’approccio commerciale adottato per l’insediamento dell’università all’ex Manifattura, provocando polemiche tra i sostenitori del progetto. La sua opposizione deriva dal modo in cui sono stati presentati i piani di riqualificazione, che secondo lui mostrano carenze e poca trasparenza. Amadei sottolinea che, mentre apprezza i ringraziamenti rivolti al sindaco e alla rettrice dell’Università di Milano, non può ignorare le perplessità sui processi decisionali e sugli accordi commerciali firmati di recente. La sua posizione si inserisce in un contesto di critiche più

Legnano, 16 febbraio 2026 – «Per il protocollo d’intesa sull’Università di Medicina all’interno della Manifattura non faccio fatica a dire grazie al sindaco e alla rettrice dell’Università di Milano; invece nel metodo di presentazione riteniamo che vi siano stati evidenti difetti e sul piano di riqualificazione della Manifattura esprimiamo ad oggi davvero una grande perplessità»: a mettere agli atti un primo parere sul piano di riqualificazione della Ex Manifattura, svelato la scorsa settimana, è il candidato sindaco del Patto civico, Federico Amadei, che a dicembre, quando ancora non c’era notizia di passi avanti nel futuro dell’area dismessa, aveva definito questo tema una delle grandi sconfitte dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Università all'ex Manifattura, il candidato sindaco Amadei attacca su metodo e insediamento commerciale Fabrizio Corona 'sbarca' su X e attacca Mediaset: "Atti intimidatori fatti con metodo mafioso" Fabrizio Corona torna a parlare sui social e non le manda a dire. Il centrosinistra punta al candidato unico, ma si prende tempo sul metodo: tavolo o primarie? Il centrosinistra si sta confrontando sulla scelta del candidato sindaco unico, ma resta da definire il metodo, tra tavolo di consultazione e primarie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Statale di Milano apre un polo a Legnano: negli spazi dell'ex Manifattura il nuovo centro di Medicina; La Statale si espande: una nuova sede in una ex fabbrica di cotone (e non sarà a Milano); Firmato il protocollo per la Statale alla ex Manifattura di Legnano: Da icona del passato a simbolo del futuro; Università all'ex Manifattura, il candidato sindaco Amadei attacca su metodo e insediamento commerciale. Manifattura, Amadei (Polo Civico): l’Università un’occasione, ma basta insediamenti commercialiAbbiamo chiesto ai candidati sindaci cosa ne pensano del percorso avviato dall'amministrazione comunale. Ecco cosa ha risposto Federico Amadei, candidato del Polo Civico: Il Progetto non è stato cond ... legnanonews.com Presentato il progetto della ex Manifattura: spazi pubblici e un nuovo skyline per LegnanoPresentato questa mattina il recupero dell'area dismessa da oltre 40mila metri quadrati: utilità pubbliche per 3,8 milioni di euro e, nella parte privata, tre edifici alti sino a 65 metri che caratter ... msn.com Un ponte stabile tra università e imprese. Nasce Siciliae Studium Generale Unict 1434, con 19 imprenditori al fianco dell’Università di Catania: manifattura, agroalimentare, energia, sanità, editoria e aeronautica tra i settori coinvolti. Alla guida, su delega del facebook Firmato l’accordo per l’avvio dei laboratori TESSLabs a Rovereto, negli spazi di Progetto Manifattura. Gestione congiunta tra FBK, Università di Trento e Trentino Sviluppo. Rinnovata anche la ProM Facility. magazine.fbk.eu/it/news/labora… x.com