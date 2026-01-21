Grammy Awards 2026 | Sabrina Carpenter è la prima performer ufficiale

Sabrina Carpenter sarà la prima artista ad esibirsi ai Grammy Awards 2026, evento che si terrà in diretta dalla Crypto. La sua partecipazione segna l’inizio della stagione delle premiazioni musicali, confermando l'importanza di questa manifestazione come punto di riferimento per il settore. La sua performance anticipa un’edizione ricca di appuntamenti e di momenti di rilievo nel panorama musicale internazionale.

Sabrina Carpenter è la prima artista annunciata come performer per i Grammy Awards 2026, che andranno in onda in diretta dalla Crypto.com Arena di Los Angeles, domenica 1° febbraio. La popstar si era già esibita nel corso della cerimonia dello scorso anno, proponendo un medley di Espresso e Please Please Please; quella sera, aveva anche portato a casa due premi nelle categorie best pop solo performance ( Espresso ) e best pop vocal album ( Short n’ Sweet ). Anche quest’anno, la cantante potrebbe ripetere il colpaccio: Man’s Best Friend competerà infatti nelle categorie album of the year e best pop vocal album, mentre il brano Manchild è tra i possibili vincitori dei premi record of the year, song of the year, best pop solo performance e best music video. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

