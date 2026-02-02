Le lunette perlate di Sabrina Carpenter e le altre manicure più belle delle star viste ai Grammy 2026

Le star si sono fatte notare anche con le mani, mostrando le loro unghie. Sabrina Carpenter ha scelto una lunetta perlate che ha attirato l’attenzione, mentre Hailey Bieber ha abbinato la manicure al rossetto. Tra effetti cromati, strass e dettagli scintillanti, le star hanno sfoggiato nail art che non passano inosservate durante la serata dei Grammy.

Proprio come hanno dimostrato le protaogniste dell'evento losangelino, che hanno mostrato a favor di camera i risultati creativi dei più celebri nail artist. Dalle manicure rigorosamente abbinate all'abito, passando per quella abbinata al rossetto - leggi Hailey Bieber -, fino a rassicuranti pennellate monocolore, di quelle con le quali non si sbaglia mai, abbiamo raccolto alcune delle proposte più belle. Da replicare, o semplicemente da guardare. Le lunette perlate di Sabrina Carpenter Sabrina Carpenter non ha lasciato nulla al caso, abbinando al suo long dress costellato di perle, una manicure altrettanto preziosa.

