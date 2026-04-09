Coach dell’agnello In questa fase ogni punto preso vale il doppio

Dopo la partita contro Pistoia, l’allenatore di Rimini ha commentato con soddisfazione la seconda vittoria di fila della sua squadra. Ha sottolineato come in questa fase ogni punto ottenuto abbia un valore doppio, evidenziando l’importanza di ogni singola occasione durante il match. Dell’Agnello ha poi analizzato con lucidità la prestazione complessiva, mettendo in risalto la compattezza e l’impegno dei suoi giocatori.

Sandro Dell’Agnello mostra soddisfazione nel postpartita di Pistoia – Rimini e analizza con lucidità la seconda vittoria consecutiva della sua squadra. Il successo consente alla Rinascita di rimanere in corsa per il settimo posto, l’ultimo utile per qualificarsi direttamente ai playoff. Al momento Rbr è proprio settima insieme a Rieti, con cui però è 0-2 negli scontri diretti. "Siamo molto soddisfatti – dichiara il capoallenatore della Dole –, perché a fine campionato ogni vittoria vale doppio e tutti cerchiamo la miglior posizione in classifica possibile. Per noi erano due punti fondamentali. Pistoia nelle ultime partite ha cambiato volto ed è una squadra a forte trazione offensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coach dell’agnello. "In questa fase ogni punto preso vale il doppio» Leggi anche: Il coach: "Volevamo riscattare la sconfitta dell’andata per ringraziare società e tifosi». Caja: "Una forza mentale notevole. Un successo che vale doppio» Volley Maschile Serie B. Kerakoll, questa vale doppio. Tensped riceve MontichiariÈ una giornata di importanti verifiche quella che attende le squadre modenesi impegnate nei campionati minori di pallavolo: le classifiche cominciano... Temi più discussi: Coach dell’agnello. In questa fase ogni punto preso vale il doppio; Estra Pistoia-Dole Rimini 84-90, dopo gara con coach Sandro Dell’Agnello; BASKET: Dell'Agnello ammonisce i suoi, In partita fin dalla palla a due | VIDEO; Basket, la Dole Rimini si concede il bis e prosegue la corsa verso i playoff: vittoria esterna a Pistoia. Coach dell’agnello. In questa fase ogni punto preso vale il doppio»Sandro Dell’Agnello mostra soddisfazione nel postpartita di Pistoia – Rimini e analizza con lucidità la seconda vittoria consecutiva della sua squadra. Il successo consente alla Rinascita di rimanere ... sport.quotidiano.net Basket A2, Dole vincente a Pistoia (84-90)La partita si decide nell'ultima frazione. Per Rbr la premiata coppia Marini+Denegri vale questa volta un bottino di 40 punti, 20 a testa ... altarimini.it Coach Dell'Imperio: "Ci godiamo la vittoria, ma subito testa alla Tiber Roma" #Avellino - facebook.com facebook Maccabi Tel Aviv: c’è il rinnovo di coach Oded Kattash @Sportando x.com