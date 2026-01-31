Apple rafforza il suo reparto AI con l’acquisizione di una startup specializzata in linguaggio naturale

Apple ha completato l'acquisizione di Q.ai, una startup israeliana specializzata in tecnologie avanzate per l'interazione vocale e non verbale con l'intelligenza artificiale, in un'operazione stimata intorno ai 2 miliardi di dollari. L'operazione, che si colloca tra le più costose nella storia del colosso di Cupertino dopo l'acquisto di Beats nel 2014, segna un passo strategico nel rafforzamento del reparto AI dell'azienda. L'obiettivo dichiarato è migliorare significativamente l'esperienza utente con Siri e ampliare le possibilità di interazione con i dispositivi Apple, anche in contesti rumorosi o in cui l'uso della voce è scomodo o impossibile.

