Auto Eurocar presenta a Firenze l' acquisizione di PWP | Rafforziamo presenza in Toscana con brand Porsche

Eurocar annuncia a Firenze l'acquisizione di PWP Srl, ampliando così la propria rete di vendita e assistenza per i marchi Porsche in Toscana. L'operazione coinvolge il Centro Porsche Firenze, Pescara e il centro di Arezzo, rafforzando la presenza del gruppo nel settore automobilistico. La notizia rappresenta un passo importante per l’azienda nel consolidare la sua posizione nel mercato locale.

Eurocar, principale realtà italiana nella distribuzione automobilistica dei brand del Gruppo Volkswagen in Italia, ha presentato a Firenze l’acquisizione di PWP Srl, che comprende Centro Porsche Firenze, Pescara e Centro Porsche Approved & Service Arezzo. “Siamo orgogliosi che il Gruppo PWP, con il suo team altamente professionale, sia entrato a far parte del Gruppo Eurocar. Con questa acquisizione rafforziamo la nostra presenza con il brand Porsche sul territorio toscano, dove siamo già presenti dal 2017 con i marchi Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen Veicoli Commerciali e CUPRA, oltre al nostro Centro Usato. Oggi ampliamo ulteriormente l’offerta sul territorio introducendo anche il marchio luxury, consolidando la nostra presenza in Italia”, ha sottolineato Matthias Moser, amministratore delegato di Eurocar. 🔗 Leggi su Lapresse.it

