Milano chi è il 28enne ucciso dal poliziotto La ricostruzione dell’omicidio di via Impastato attimo dopo attimo

In questa analisi, si ricostruisce l’episodio che ha portato alla tragica morte di un giovane di 28 anni a Milano, avvenuto in via Impastato. La vicenda si svolge tra testimonianze e immagini che evidenziano i momenti chiave dell’intervento e le circostanze dell’omicidio. Un approfondimento necessario per comprendere le dinamiche di un episodio che ha suscitato attenzione e riflessioni sulla sicurezza e le forze dell’ordine.

Milano – La sagoma che sbuca da uno dei canali che incrociano il sentiero. A circa cinquanta metri di distanza. In quei minuti, poco prima delle 18 di lunedì 26 gennaio, è in corso un'operazione di polizia in via Impastato. Gli agenti del commissariato Mecenate, impegnati in uno dei consueti controlli anti-spaccio nella zona che ruota attorno alle stazioni di Rogoredo e San Donato, hanno appena fermato un pusher bengalese di 28 anni, posizionato sotto una sorta di gazebo di fortuna per smerciare palline di eroina. Marocchino ucciso a Milano: l'area teatro dell'omicidio il giorno dopo la tragedia "Fermo, polizia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto è indagato per omicidio volontario dopo aver ucciso un 28enne durante un controllo antidroga.

In questa vicenda di Milano, un poliziotto con vent’anni di servizio si trova coinvolto in un tragico episodio.

Chi è il poliziotto che ha ucciso il 28enne in via Impastato: vent’anni di servizio, ora è sotto chocMilano, l’agente della squadra investigativa del commissariato Mecenate ha raccontato di aver sparato quando si è visto puntare l’arma contro: è indagato per omicidio. In borghese, non aveva bodycam ... msn.com

Sparatoria a Milano, il poliziotto che ha colpito alla testa il 28enne: «Ho avuto paura, non pensavo di uccidere». Chi era la vittimaSi cerca di fare chiarezza su cosa è avvenuto intorno nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 gennaio, in via Impastato, nel quartiere Rogoredo di Milano. Si tratta di una nota ... leggo.it

Spara e uccide un 28enne a Milano: poliziotto indagato, la pistola era una replica https://tg.la7.it/cronaca/milano-poliziotto-indagato-pistola-replica-27-01-2026-251613 - facebook.com facebook

A Milano un 28enne marocchino è stato ucciso da un agente di polizia durante controlli antidroga. Al pm ha raccontato che la vittima gli puntava contro un’arma, una pistola a salve: è indagato per omicidio x.com