Crans-Montana il video choc | l’attimo esatto in cui divampa l’incendio

Un video mostra il momento preciso in cui divampa l’incendio nel ristorante 'Le Constellation' a Crans-Montana, provocato da un corto circuito elettrico. Le immagini catturano l’istante in cui le fiamme si diffondono rapidamente, causando panico tra i clienti e i dipendenti. La registrazione fa parte degli ultimi elementi raccolti dagli investigatori, che cercano di chiarire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità. La scena rimane impressa nelle memorie di chi era presente quella sera.

(Adnkronos) – Spunta un nuovo video sul tragico rogo di Capodanno a Crans-Montana. Il filmato, che riprende il momento esatto in cui scoppia l'incendio nel 'Le Constellation', fa parte degli ultimi aggiornamenti del dossier dell'inchiesta, condotta dalla procura di Sion. Nei 18 secondi di immagini si vede Cyane Panine, la cameriera con il casco poi deceduta nell'incendio, che, sulle spalle di un collega, porta le due bottiglie di champagne con le candele scintillanti accese. Quando la 24enne alza il braccio destro, si vede chiaramente il pannello fonoassorbente prendere fuoco, senza che nessuno se ne accorga.