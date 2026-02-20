Doppio colpo nella zona industriale | ladri portano via soldi tabacchi e prosciutti

Due ladri hanno messo a segno un colpo nella zona industriale, portando via soldi, tabacchi e prosciutti. La notte scorsa, i malviventi hanno rubato una Jeep Renegade e si sono diretti subito verso il caseificio San Leonardo, dove hanno trafugato diverse merci. I ladri hanno agito con rapidità, rischiando di essere fermati dalle telecamere di sorveglianza. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni operai che hanno sentito i rumori forti provenire dall’area. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente.

Un colpo da manuale ma anche da film d'azione, quello realizzato nella notte appena trascorsa da due ladri che dopo aver rubato una Jeep Renegade hanno puntato come prima tappa il caseificio San Leonardo. Dopo aver forzato la porta di ingresso i ladri sono entrati nell'attività commerciale e hanno portato via la cassaforte che non conteneva denaro. Forse insoddisfatti del bottino, i ladri si sono poi diretti verso il bar della stazione di servizio Etè Station in via Aversana. Qui utilizzando la vettura come ariete e sfondando la vetrata hanno rubato la somma di circa 900 euro e alcuni pacchetti di sigarette.