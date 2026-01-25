Alex Honnold, noto free climber americano, ha recentemente portato a termine una scalata senza protezioni sulla torre Taipei 101. Questo evento rappresenta un gesto di grande abilità e coraggio, attirando l'attenzione sul significato della scalata in ambienti urbani. La sua impresa conferma l’abilità di affrontare sfide estreme in contesti innovativi, lasciando un segno nel mondo dell’arrampicata e dell’avventura.

Lo scalatore americano Alex Honnold ha scalato il grattacielo Taipei 101 senza corde né attrezzatura protettiva. Quando ha raggiunto la cima della guglia della torre alta 508 metri, circa 90 minuti dopo aver iniziato la scalata, è scoppiato un grande applauso tra la folla radunata ai piedi dell’edificio. La salita, originariamente prevista per sabato, è stata ritardata di 24 ore a causa della pioggia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taiwan, il free climber Alex Honnold scala la torre Taipei 101: il momento dell'arrivo

Taiwan, il free climber Alex Honnold scala la torre Taipei 101Il free climber statunitense Alex Honnold ha recentemente affrontato una sfida insolita, scalando senza protezioni la torre Taipei 101.

US climber scales Taiwan’s tallest building Taipei 101 without ropesUn arrampicatore statunitense ha scalato senza corde né dispositivi di sicurezza il Taipei 101, uno dei grattacieli più alti di Taiwan.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: La folle impresa di Alex Honnold, il free climber statunitense che ha scalato senza corde e a mani nude l'edificio più alto di Taiwan, il Taipei 101; Arrampicare in diretta col rischio di morire in differita; Alex Honnold in free solo e in diretta tv sul grattacielo più alto di Taiwan; Fino a che punto saremmo disposti a mettere in gioco la nostra vita, in diretta tv? La risposta non è così scontata.

Taiwan, il free climber Alex Honnold scala la torre Taipei 101: il momento dell'arrivo(LaPresse) Lo scalatore americano Alex Honnold ha scalato il grattacielo Taipei 101 senza corde né attrezzatura protettiva. Quando ha raggiunto ... stream24.ilsole24ore.com

Taiwan, il free climber Alex Honnold scala la torre Taipei 101Lo scalatore americano Alex Honnold ha scalato il grattacielo Taipei 101 senza corde né ... msn.com

TAIWAN | EVENTI Il climber statunitense Alex Honnold ha completato con successo domenica mattina la scalata in free solo del Taipei 101, in un evento trasmesso in diretta globale da Netflix. #Taiwan #netflix @AlexHonnold x.com

L'arrampicatore diventato famoso per “Free Solo” vuole salire sul Taipei 101 di Taiwan, alto 508 metri, in un'operazione con molti critici - facebook.com facebook