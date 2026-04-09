Claudio Baglioni è stato nominato Ambasciatore della Bellezza durante una cerimonia a Venezia, dove gli è stato conferito un titolo che richiama una delle sue canzoni. La cerimonia si è svolta in una cornice storica e l’artista ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dalle autorità locali. La nomina si inserisce in un contesto di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della città.

C’è qualcosa di profondamente musicale nel modo in cui certe notizie arrivano: non fanno rumore, ma restano. Come una melodia che si posa piano e poi cresce. È il caso del riconoscimento conferito a Claudio Baglioni, nominato Ambasciatore della Bellezza a Venezia dal Festival della Bellezza insieme alla Regione Veneto. Non è solo un titolo, ma un ritornello che torna naturale se si pensa alla carriera di Baglioni. Da sempre architetto di emozioni, il cantautore romano ha costruito un repertorio che attraversa generazioni, intrecciando parole e note con una cura quasi artigianale. La bellezza, per lui, non è mai stata un concetto astratto: è un linguaggio, una forma di resistenza gentile, un modo di stare al mondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Claudio Baglioni diventa Ambasciatore della Bellezza: Venezia gli consegna un titolo che suona come una canzone

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