Claudio Baglioni premiato a Venezia come Ambasciatore della Bellezza

Oggi a Venezia, presso Palazzo Balbi, si è svolta la cerimonia di consegna del premio “Ambasciatore della Bellezza”. Claudio Baglioni ha ricevuto il riconoscimento durante l’evento organizzato dal Festival della Bellezza in collaborazione con la Regione Veneto. La consegna del premio si è tenuta nel rispetto delle modalità stabilite dall’organizzazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e rappresentanti del festival.

Claudio Baglioni ha ricevuto oggi, mercoledì 8 aprile, a Palazzo Balbi, il titolo di “Ambasciatore della Bellezza” conferito dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto. Il cantautore romano sarà proprio il protagonista dell'evento, che lo vedrà il 29 e 30 giugno con un doppio concerto in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Claudio Baglioni Ambasciatore della Bellezza: Venezia lo premiaClaudio Baglioni riceverà mercoledì 8 aprile, alle ore 11:30, il titolo di Ambasciatore della Bellezza 2026 durante una cerimonia organizzata dalla... Claudio Baglioni nominato Ambasciatore della Bellezza(Adnkronos) – Claudio Baglioni ha ricevuto il titolo di Ambasciatore della Bellezza conferito dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto. FESTIVAL DELLA BELLEZZA: CLAUDIO BAGLIONI RICEVE IL RICONOSCIMENTO IN REGIONE | 08/04/2026 Temi più discussi: Claudio Baglioni premiato a Trento con la Farfalla del Trentino; Festival della Bellezza 2026: Claudio Baglioni è il nuovo Ambasciatore; Dai Jethro Tull a Fantastic Negrito e Claudio Baglioni al Pistoia Blues; ZEROFILTRO di Napoli vince il Premio del Pubblico - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online. Claudio Baglioni incoronato ambasciatore della bellezza a VeneziaA Palazzo Balbi conferito dal presidente Stefani il riconoscimento legato al festival ideato da Philippe Daverio. E da Piazza San Marco parte a fine giugno il grand tour del cantante ... rainews.it Venezia, Claudio Baglioni nominato Ambasciatore al Festival della Bellezza 2026Il cantautore Claudio Baglioni è stato nominato Ambasciatore della Bellezza e aprirà il Festival con i concerti a Venezia. lavocedivenezia.it Claudio Baglioni riceve il premio «Ambasciatore della Bellezza 2026» dalla Regione Veneto x.com Claudio Baglioni added a new photo. - Claudio Baglioni - facebook.com facebook