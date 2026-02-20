Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica Italia sul podio | Edoardo Giordan conquista l’argento

Edoardo Giordan ottiene il secondo posto nella Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Pisa, portando a casa una medaglia d’argento. La competizione si svolge sulla pista del Palazzetto dello Sport, dove il schermidore italiano ha mostrato grande determinazione contro avversari di alto livello. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di numerosi tifosi e allenatori presenti in tribuna. La giornata si conclude con altri successi per l’Italia, che continua a dominare questa tappa.

Pisa, 20 febbraio 2026 – Arrivano altre tre medaglie per l'Italia nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa. Nel venerdì del PalaCus trionfa Andreea Mogos nel fioretto femminile B, secondo gradino del podio per Edoardo Giordan nella sciabola maschile categoria A mentre è di bronzo Gianmarco Paolucci nella competizione dedicata agli sciabolatori della categoria B. La campionessa mondiale in carica fa suonare l'Inno di Mameli in Toscana. Andreea Mogos ha iniziato il suo tabellone con il successo negli ottavi di finale contro la polacca Rogowska (15-4). Nei quarti la torinese delle Fiamme Oro ha avuto la meglio sull'atleta neutrale Ilminskaya (15-5) centrando la certezza della medaglia.