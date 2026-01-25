Alex Honnold conquista il grattacielo Taipei 101 l’impresa folle senza corde né dispositivi di sicurezza | quanto ci ha messo – Il video

Il 25 gennaio, l’alpinista americano Alex Honnold ha compiuto un’impresa senza precedenti, scalando a mani nude il Taipei 101, uno degli edifici più alti del mondo, senza utilizzare corde o dispositivi di sicurezza. Questa sfida estrema contro la gravità ha richiesto abilità e coraggio, lasciando tutti senza parole. Ecco quanto tempo ha impiegato per raggiungere la cima di questa straordinaria struttura.

Una sfida estrema contro gravità e rischio, senza alcuna rete di sicurezza. L’alpinista americano Alex Honnold ha compiuto domenica 25 gennaio un’impresa storica, arrampicandosi fino alla cima del Taipei 101, uno degli edifici più alti del mondo che arriva a un’altezza di 508 metri, senza usare corde, imbracature o altri dispositivi di sicurezza. Con indosso la sua iconica maglietta rossa, scarpe speciali e un piccolo sacchetto di magnesite, Honnold ha completato l’arrampicata in poco più di 90 minuti. January 25, 2026 La scalata in “free solo”. L’impresa, seguita in diretta televisiva, lo rende il primo alpinista a scalare il grattacielo in modalità “free solo”, la forma più estrema di arrampicata in cui anche il minimo errore può avere conseguenze fatali.🔗 Leggi su Open.online

