Qualche anno fa, Claudia Conte e il suo ex, Angelo Paradiso, hanno sostenuto un provino per partecipare come concorrenti a Temptation Island. Tuttavia, la coppia è stata respinta durante il processo di selezione. La notizia è stata resa nota attraverso un articolo pubblicato da Il Difforme. Non ci sono dettagli aggiuntivi sul motivo del rifiuto o sui risultati del provino.

Qualche anno fa Claudia Conte ha fatto un provino con il suo ex, Angelo Paradiso, per partecipare a Temptation Island come concorrente: ma la coppia è stata scartata Claudia Conteè la donna del momento: tutti parlano di lei quando ha ammesso aMoney.itdi avere una relazione conMatteo Piantedosi. Se da una parte il ministro sceglie il ‘’, dall’altra la diretta interessata attende per rispondere a tutto, ma nel frattempo pensa alla tutela della sua immagine. In questi giorni, però, diversi quotidiani stanno indagando e scoprendo chei rapporti tra Claudia Conte, il mondo della politica e quello dello showbiz è molto intricatoed ha radici non proprio recentissime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Claudia Conte e quel provino andato male per Temptation Island

Poliziotto licenziato dopo partecipazione a Temptation Island: leader del gruppo non è andato in pensione**Un poliziotto della Polizia di Stato è stato licenziato dopo essersi fatto coinvolgere in una puntata di Temptation Island, senza autorizzazione.

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Temi più discussi: Claudia Conte, salta l’invito alla festa della polizia. E c’è il mistero della laurea alla Luiss; Claudia Conte, la relazione con Piantedosi e la nomina parlamentare a febbraio: cosa è successo; Claudia Conte, la rapida ascesa tra salotti tv e stanze del potere; Esiste anche la Claudia Conte di sinistra con friulane, maglioncino e poco trucco.

Claudia Conte, la relazione con Piantedosi e quella nomina nella Commissione d’inchiesta della CameraLa giornalista 34enne che ha sostenuto di avere un rapporto con il ministro è consulente a titolo gratuito dell'organismo dallo scorso 12 febbraio ... ilfattoquotidiano.it

Chi è Claudia Conte, che ha rivelato di avere una relazione con il ministro Matteo PiantedosiUna rivelazione che riapre il tema dell’intreccio tra vita personale e incarichi pubblici, anche perché negli ultimi mesi la giornalista gi ha ottenuto ruoli e collaborazioni in contesti in qualche mo ... vanityfair.it

Piantedosi torna a Palazzo Chigi dopo il caso Claudia Conte. Era la «vendetta di una donna innamorata» o uscirà altro - facebook.com facebook

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