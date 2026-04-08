Claudia Conte è al centro di diverse notizie che coinvolgono sia il mondo dello spettacolo che quello delle istituzioni. Recentemente il suo nome è stato associato a un provino per un programma televisivo e a incontri nelle stanze del potere. La sua presenza sui social e sui giornali continua a generare attenzione, mentre si susseguono aggiornamenti su vari aspetti della sua attività pubblica e privata.

Claudia Conte e Temptation Island: cosa è successo davvero?. Il nome di Claudia Conte continua a rimbalzare tra social, giornali e ambienti istituzionali. Ma se oggi l’attenzione è tutta sulla presunta relazione con Matteo Piantedosi, c’è un dettaglio del passato che sta facendo molto rumore: il provino per Temptation Island. Sì, proprio il reality dei sentimenti dei record di ascolti, in onda su Canale 5. Secondo quanto emerso e riportato dal quotidiano Domani, la giornalista avrebbe partecipato alle audizioni insieme all’allora compagno, Angelo Paradiso, ex calciatore del Napoli. Un episodio rimasto finora ai margini, ma oggi tornato sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Claudia Conte, dal provino a Temptation Island ai corridoi del potere: il retroscena che spiazza

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