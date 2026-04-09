Classifica Vis altro terremoto in vista La Ternana rischia penalità o fallimento

In casa Vis si prepara la sfida contro il Carpi, in programma domenica alle 17,30 al Benelli. La squadra punta a mantenere la continuità, dopo aver ottenuto un risultato positivo nell’ultima partita contro l’Ascoli. La situazione in classifica la vede in una posizione delicata, mentre nelle vicende legali legate alla società si discute di possibili penalizzazioni o addirittura di un fallimento imminente.

In casa Vis la parola d’ordine è continuitá. Contro il Carpi, domenica alle 17,30 al Benelli, bisognerà dar seguito sia a dei precedenti storici favorevoli che ad un’ ultima prestazione, quella ad Ascoli, confortante. Il Carpi in ottantaquattro anni di trasferte a Pesaro ha vinto soltanto tre volte. La prima in Promozione nel 51, la seconda in D nel 72 e la terza in C nel 2019. Negli altri dodici precedenti dieci sconfitte e due pari. L’anno scorso al Benelli finì in goleada. Gli stelloniani vinsero 4 a 0, con Nicastro che siglò la sua prima e fin qui unica doppietta in biancorosso. Lui. così come gli altri dieci che erano scesi in campo dal primo minuto nell’ultima contro l’Ascoli, saranno probabilmente confermati anche contro il Carpi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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