Serie C | Livorno-Pineto le probabili formazioni Venturato | Crescere e migliorare il nostro obiettivo sbagliato creare troppe aspettative

Il Livorno ha subito una sconfitta contro la Pianese, una battuta d’arresto che interrompe la buona serie di vittorie nelle ultime settimane. Questa partita ha fatto perdere terreno agli amaranto, che avevano lavorato per migliorare la posizione in classifica e avvicinarsi ai playoff. Venturato, l’allenatore, invita a non creare troppe aspettative e a concentrarsi sul percorso di crescita della squadra. La prossima sfida contro il Pineto rappresenta un nuovo banco di prova.

Amaranto chiamati al riscatto dopo il ko con la Pianese. Il tecnico: "Partita difficile contro un avversario che ha qualità" La sconfitta interna con la Pianese ha interrotto la recente marcia positiva degli amaranto, capaci, nelle ultime settimane, di allontanarsi dalla zona playout per agganciare quella playoff. Un cammino che il Livorno, adesso, vuole provare subito a riprendere nella sfida contro il Pineto, in programma sabato 21 febbraio alle 14.30 all'Armando Picchi. Una partita contro un avversario anch'egli ferito: gli abruzzesi, attualmente al sesto posto della classifica a pari merito con Ternana e Campobasso, sono infatti reduci da ben tre ko consecutivi. Livorno-Pineto, il prepartita di Venturato: È una squadra con qualità importanti, dovremo fare di più. Le parole del tecnico amaranto sulla sfida contro gli abruzzesi. Tosto e Gentile assenti, possibile maggiore spazio per Vyrynen.