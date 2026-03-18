Ztl di Città Alta il varco da porta San Lorenzo servirà a decongestionare il viale

Il Comune sta collaborando con Atb per aprire un nuovo varco da porta San Lorenzo nella Ztl di Città Alta. L’obiettivo è ridurre il traffico sul viale, migliorando la sicurezza e diminuendo l’inquinamento. La decisione è stata comunicata recentemente, con l’intenzione di decongestionare la zona e agevolare gli spostamenti dei residenti e dei visitatori.

LA NOVITÀ. Il Comune sta lavorando con Atb per aprire un nuovo accesso da porta San Lorenzo. Berlanda: «Più sicurezza e meno inquinamento». E a breve i totem contro il rumore delle moto. Si studia la possibilità di smarcare le targhe di parenti e amici in visita ai residenti che ricadono nella Ztl di Città Alta e Colli: «Stiamo lavorando anche su questo» A quasi due anni di distanza il sistema è stato testato, pronto per essere implementato. «Abbiamo dato input ad Atb Mobilità di lavorare all’apertura di questo nuovo varco, ne stiamo parlando da un po’ di tempo», afferma l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda che lunedì in Consiglio comunale ha annunciato la novità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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