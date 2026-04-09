Citofonare Salis E ora risponda

In un Paese dove le polemiche sui selfie vintage sono all’ordine del giorno, si sono svolte nuove verifiche riguardo a un’accusa contro una figura pubblica. È stato chiarito che Ilaria Salis non occupava abusivamente un’abitazione a Milano, come si era ipotizzato in precedenza. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue le dinamiche delle polemiche politiche e sociali.

Nel Paese dei selfie vintage dove prende forma d’inchiesta qualunque fesseria abbia come obiettivo Giorgia Meloni capita perfino di scoprire che Ilaria Salis non occupava abusivamente la sua abitazione di Milano. Intestata all’amico Ivan Bonnin, assunto come assistente parlamentare a Bruxelles a spese nostre, la convivenza era addirittura legalmente attestata nei certificati dell’anagrafe. Stessa via, stesso piano, stesso appartamento. Nulla da dire, figuriamoci, anzi ci consola che qualcuno riuscisse a toglierle il vizietto di vivere a sbafo in casa d’altri. Il problema è che la signora dalle manette luccicanti, nel giorno in cui il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Citofonare Salis. E ora risponda Ilaria Salis, l'ultima sparata sovietica: "Troppa mer***, ora i social di Stato"L’ultima follia “socialista” di Ilaria Salis è presto servita: dopo le case gratis, o occupate, e l'abolizione delle carceri, ora l’eurodeputata si... Roberto Salis contro il governo: “Repressione”. Scontro con Libero sul caso Ilaria SalisIl caso di Ilaria Salis torna al centro dello scontro politico con toni ancora più accesi.