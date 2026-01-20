Ilaria Salis l' ultima sparata sovietica | Troppa mer*** ora i social di Stato

Ilaria Salis propone l’uso di social network di Stato, suscitando discussioni sul ruolo dei social media e sulla gestione delle piattaforme digitali. La sua proposta si inserisce in un contesto di dibattito sulle politiche pubbliche e sulla regolamentazione delle comunicazioni online, evidenziando le sfide e le implicazioni di un intervento statale nel settore dei social media. Una riflessione sulla relazione tra autorità pubblica e strumenti di comunicazione digitale.

L’ultima follia “socialista” di Ilaria Salis è presto servita: dopo le case gratis, o occupate, e l'abolizione delle carceri, ora l’eurodeputata si spinge a invocare addirittura i " social network di Stato ". Lo fa nell'aula di Strasburgo, dove l’ex detenuta in Ungheria - portata a Bruxelles da Fratoianni e Bonelli - ha preso la parola su internet e intelligenza artificiale, prendendo spunto dal tema dei video manipolati: " La piaga dei deepfake a sfondo sessuale su X ci obbliga a guardare oltre i singoli abusi. I social network sono infrastrutture di comunicazione e di potere, non spazi neutri", ha premesso lady okkupazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilaria Salis, nuove polemiche: il messaggio per il 2026, bufera sui socialIlaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, ha suscitato discussioni sui social dopo un suo messaggio rivolto al 2026.

"E le inchieste giudiziarie per chi fiancheggia il terrorismo di Stato?". Anche Ilaria Salis si espone sul caso HannounIl caso Hannoun ha suscitato molte attese e riflessioni pubbliche.

Argomenti discussi: Ilaria Salis e Ilaria Cucchi in ispezione al carcere di Regina Coeli: Condizioni preoccupanti; L'avvocato Mauro Straini: Vogliono punire i magistrati, il rito accusatorio non esiste più; Espresse solidarietà per Hannoun, mille firme per il consigliere vicentino Kaabouri. C'è anche Ilaria Salis: Grave che il sindaco non l'abbia difeso; Salis e Cucchi visitano a sorpresa Regina Coeli: Carcere senza umanità, cure negate e celle fredde.

