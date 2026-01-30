Cisint a Trieste | Nella Lega molte anime e confronto dobbiamo combattere sottomissione all' Islam VIDEO

Questa sera a Trieste, l’europarlamentare Anna Maria Cisint ha preso parola durante l’evento “Come l’Islam vuole conquistarci”. Con Susanna Ceccardi, ha parlato delle diverse anime presenti nella Lega e della necessità di contrastare quella che definisce una sottomissione all’Islam. La discussione si è concentrata sui rischi percepiti e sulla volontà di rafforzare l’identità del partito.

Intervista all'europarlamentare, a margine dell'evento "Come l'Islam vuole conquistarci", che commenta il dibattito interno al suo partito con la possibile scissione della corrente di Vannacci L'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint questa sera ha partecipato all'evento "Come l'Islam vuole conquistarci" con la collega Susanna Ceccardi, tenutosi nella Stazione Marittima di Trieste. A margine dell'evento, Cisint ha commentato l'attuale confronto all'interno del suo partito, nel quale sembra essere in corso una possibile scissione della corrente del generale Vannacci.

