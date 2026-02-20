Sanremo siamo noi show al Cineteatro Metropolitano

Sabato 21 febbraio, alle ore 17.30, il sipario del Cineteatro Metropolitano DLF si alza su una serata che promette ritmo e divertimento. Con “Sanremo siamo noi”, la celebre atmosfera del Festival più amato d’Italia si trasforma in uno spettacolo brillante, tra gara vera e parodia, nel cuore della rassegna 2026 “Un palco per la città”. “Sanremo siamo noi” è uno show che gioca con i codici della manifestazione canora più famosa d’Italia, riproponendoli con lo spirito leggero e allegro degli spettacoli dell’associazione culturale L’Amaca. A guidare la serata sarà Benvenuto Marra, mattatore e conduttore, che accompagnerà il pubblico tra gag, citazioni e momenti musicali, in una conduzione che strizza l’occhio alla tradizione sanremese senza rinunciare alla comicità.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: La Giustizia tra processo penale e processo mediatico: focus al Cineteatro Metropolitano

Leggi anche: Al cineteatro Colosseum si accoglie il nuovo anno on lo spettacolo "Cabaret show"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.