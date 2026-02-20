Sanremo siamo noi show al Cineteatro Metropolitano
Sabato 21 febbraio, alle ore 17.30, il sipario del Cineteatro Metropolitano DLF si alza su una serata che promette ritmo e divertimento. Con "Sanremo siamo noi", la celebre atmosfera del Festival più amato d'Italia si trasforma in uno spettacolo brillante, tra gara vera e parodia, nel cuore della rassegna 2026 "Un palco per la città". "Sanremo siamo noi" è uno show che gioca con i codici della manifestazione canora più famosa d'Italia, riproponendoli con lo spirito leggero e allegro degli spettacoli dell'associazione culturale L'Amaca. A guidare la serata sarà Benvenuto Marra, mattatore e conduttore, che accompagnerà il pubblico tra gag, citazioni e momenti musicali, in una conduzione che strizza l'occhio alla tradizione sanremese senza rinunciare alla comicità.
Debutto sold out al Cineteatro Metropolitano per la rassegna "Un palco per la città". Nel giorno di San Valentino è andato in scena "L'invenzione dell'amore" di Antonio Calabrò. Un viaggio nel sentimento cortese tra dame e poesia, inaugurando il cartellone
Sold out al Cineteatro Metropolitano per il debutto di “Un palco per la città”. In scena “L’invenzione dell’amore” di Antonio Calabrò: un viaggio tra poesia e sentimenti nel giorno di San Valentino. Segui il link per approfondire: x.com