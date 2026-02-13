Alla Ripa di Albino, fino a giugno, si svolge la rassegna culturale “Tras-formare”, che propone conferenze, libri e laboratori per bambini, tutti dedicati a promuovere la diversità nei linguaggi, nelle modalità e nei temi trattati.

Fare cultura avendo come criterio cardine la diversità: dei linguaggi, delle modalità, dei temi affrontati. È questa prospettiva che guida l’impegno dell’ associazione Diaforà, promotrice dell’edizione 2025-2026, in programma fino a giugno, della rassegna ‘Tras-formare. Il lavoro della differenza per dar forma al futuro’, sostenuta da Fondazione della Comunità Bergamasca. “Non si tratta solo di proporre eventi culturali, ma di creare occasioni in cui linguaggi, discipline e generazioni diverse possano incontrarsi e interrogarsi sul presente ” spiega Alessandra Pozzi, presidente di Diaforà, associazione nata nel 2010 sulla scorta degli insegnamenti del filosofo Carlo Sini e oggi animata da una quindicina di volontari: ex insegnanti, professionisti, persone provenienti dal mondo aziendale, ma anche ex studenti “per dire che anche questa varietà è una ricchezza – evidenzia Pozzi – è la prova che la differenza, se messa al lavoro, può davvero dare forma al futuro “.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Museo internazionale e biblioteca della Musica del Comune di Bologna apre la sua programmazione annuale con

La Casa sull’Albero di Arezzo propone un mese dedicato a libri, storie, letture e laboratori, pensato per tutti i gusti e le età.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Conferenze, libri e laboratori per bambini: fino a giugno alla ripa di Albino la rassegna culturale Tras-formare; Da venerdì 20 febbraio al via il ciclo di conferenze e laboratori per genitori, famiglie, educatori; Arte, cultura e Carnevale. Weekend di eventi per tutti; Cattolica: conferenze e laboratori dedicati all'infanzia.

A Ortona c'è il festival Ada. Per una scienza libera da stereotipi: conferenze, incontri, laboratori e spettacoliUn progetto che omaggia, già nel nome Ada Lovelace, matematica britannica, considerata la prima programmatrice della storia; l'obiettivo è rompere la narrazione dominante sul ruolo della donna nella ... chietitoday.it

Un mese di libri, storie, letture e laboratori alla Casa sull’AlberoRicco il programma delle attività d’Inverno e di Primavera a cura della libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. Tanti appuntamenti dedicati ai libri ed alle storie, letture, laboratori, esperienze per ... lanazione.it

Sabato, 7 febbraio Ore 10.30 Sala Conferenze Incontro con gli autori dei primi due volumi della collana editoriale "Fantastico Medioevo". Undici libri alla scoperta di personaggi, luoghi e avvenimenti che hanno segnato la storia della Basilicata come c - facebook.com facebook