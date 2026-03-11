Molliche | rassegna di appuntamenti per bambini per stimolare creatività immaginazione e crescita culturale

Al museo delle Genti d’Abruzzo si svolge la rassegna “Molliche”, un ciclo di undici laboratori creativi dedicati ai bambini. Gli appuntamenti, programmati per tutta la primavera, sono pensati come piccoli momenti di stimolo per la creatività e l’immaginazione dei più giovani. Durante gli incontri, i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare attività irriverenti e coinvolgenti, accompagnando le famiglie nel percorso di scoperta e crescita culturale.