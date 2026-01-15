Un fronte di maltempo proveniente dal Nord Africa interesserà alcune regioni italiane tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio. Le condizioni meteorologiche prevedono piogge su diverse zone, mentre le temperature rimarranno ancora superiori alla norma stagionale. I dettagli aggiornati da Meteo POP consentono di comprendere meglio l’evoluzione delle condizioni climatiche previste nel breve termine.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Starter Templates Image - rain, girl, umbrella-5676157.jpg Una nuova fase di tempo perturbato interesserà parte dell’Italia tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, a causa di una perturbazione proveniente dal Nord Africa, la sesta del mese. Il peggioramento riguarderà in modo particolare Nordovest, estremo Sud e Isole Maggiori, mentre le temperature resteranno diffusamente superiori alle medie stagionali, sostenute da persistenti correnti meridionali miti. Non si tratterà di un episodio isolato: una seconda perturbazione di origine atlantica, la numero 7 di gennaio, è attesa tra domenica 18 e lunedì 19, con nuove precipitazioni soprattutto sulle stesse aree già coinvolte. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Maltempo in arrivo dal Nord Africa: piogge su parte d’Italia, temperature ancora sopra la norma

Leggi anche: Maltempo in arrivo: piogge, vento e temperature in calo sull’Italia

Leggi anche: Meteo, perturbazione in arrivo sulla Sicilia dal nord Africa: piogge nel weekend

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Avviso meteo: prossima settimana con ciclone tra Nord Africa e Mediterraneo, rischio forte maltempo su parte d'Italia con venti burrascosi; Alta pressione con 18 gradi in settimana, poi ancora forte maltempo; Meteo, inverno dinamico sul Nord Africa: il Marocco ancora sotto nubi e rovesci; Continua il maltempo con cieli coperti e piogge diffuse. Neve sopra i 1300 metri.

Ciclone in arrivo dal Mediterraneo, rischio maltempo intenso su diverse regioni - Una vasta depressione potrebbe evolvere in ciclone tra Nord Africa e Mediterraneo, con piogge abbondanti, venti forti e possibili ... abruzzo24ore.tv