Dopo il freddo un po' di tregua ma a poi tocca al ciclone mediterraneo | previste raffiche di vento a oltre 100 km h

Dopo un breve miglioramento, il clima sulla Sicilia tornerà a essere instabile a causa di un ciclone mediterraneo. Nel weekend, raffiche di vento superiori ai 100 km/h e piogge interesseranno principalmente le zone sud-orientali, come Agrigentino, Siracusano e Ragusano. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per affrontare con attenzione le condizioni in evoluzione.

Nel corso del weekend un primo vortice afro-mediterraneo condizionerà il tempo sulla Sicilia, determinando già dalla serata di venerdì qualche pioggia sulle aree sud-orientali, in particolare tra Agrigentino, Siracusano e Ragusano. Qualche nevicata è attesa sull'area etnea oltre i 1700 m, mentre sui settori occidentali il tempo si manterrà più stabile e soleggiato. Così prevede Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com. Sabato le ultime piogge si attarderanno in mattinata tra Messinese e Catanese, in rapido esaurimento e seguite da ampie schiarite in estensione da ovest. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo: a Palermo le massime oscilleranno intorno ai 18°C, a Messina sui 17°C, a Catania 16°C e ad Agrigento 17°C.

