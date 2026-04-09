Ciclismo | in arrivo la premiazione del progetto Sicuri in Bicicletta

Domenica 12 aprile si terrà la cerimonia di premiazione del progetto Sicuri in Bicicletta, che si svolgerà nel Lazzeretto di Cerreto Guidi. L’evento si inserisce nella giornata dedicata alla Sagra, e prevede la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti e agli organizzatori coinvolti nel programma. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Lazzeretto di Cerreto Guidi,9 aprile 2026 – Domenica prossima 12 aprile in occasione della Sagra del Ciclismo a Lazzeretto di Cerreto Guidi, verranno consegnati i diplomi di partecipazione al progetto “Sicuri in bicicletta” protagonisti i ragazzi delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria dei vari plessi scolastici del comune di Cerreto Guidi. “Sicuri in bicicletta” è stato un progetto di rilevanza nazionale promosso dalla Federazione Ciclistica Italiana, gli interventi nelle scuole sono stati curati da tecnici qualificati e tesserati FCI, appartenenti alle società ciclistiche giovanili delle diverse province. Il progetto, rivolto alle... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo: in arrivo la premiazione del progetto Sicuri in Bicicletta Prevenzione degli incidenti in età pediatrica, Policlinico in prima linea per il progetto “Sicuri di essere sicuri”L’iniziativa nell’ambito del progetto del Piano Sanitario Nazionale coordinato dai dottori Alessandro Arco e Francesco De Luca, a supporto del Piano... Leggi anche: Francesco, 18enne travolto in bicicletta a Barzana: «Il ciclismo era la sua vita» Temi più discussi: Giro delle Fiandre 2026: il percorso, le salite e dove vedere la gara in diretta · Ciclismo su strada; Pogacar sfianca tutti e fa il tris al Fiandre! Rivivi l'arrivo in solitaria a Oudenaarde; Filippo Ganna vince la Attraverso le Fiandre 2026; Giro delle Fiandre 2026: percorso, favoriti e dove vederlo in TV e streaming. Ciclismo: in arrivo la premiazione del progetto Sicuri in BiciclettaLazzeretto di Cerreto Guidi,9 aprile 2026 – Domenica prossima 12 aprile in occasione della Sagra del Ciclismo a Lazzeretto di Cerreto Guidi, verranno consegnati i diplomi di partecipazione al progetto ... lanazione.it Ciclismo, favoloso Ganna! Batte la sfortuna, beffa Van Aert allo sprint e conquista la DwaarsL'Attraverso le Fiandre regala una favolosa giornata di gloria a Filippo Ganna, che nonostante problemi in serie (vedi la rottura del manubrio) riesce a resistere e a conquistare la vittoria davanti a ... sport.virgilio.it Directa Sport Live TV. . Il grande ciclismo sardo è approdato n uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo con il Gran Premio Arcipelago La Maddalena – Trofeo - facebook.com facebook Axel Laurance si è aggiudica la vittoria della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi battendo in volata Arrieta...ma al traguardo arrivano i crampi #Ciclismo #Cycling #Itzulia2026 x.com