Torna ' La partita applaudita' | week end all' insegna del rispetto e del sostegno nel calcio giovanile

A Pisa, il torneo 'La partita applaudita' torna a coinvolgere i più giovani calciatori, portando in campo valori come il rispetto e il sostegno tra i ragazzi. La manifestazione, che si svolge ogni anno, quest’anno si concentra anche sul rispetto delle regole e l’incoraggiamento tra coetanei, con numerose partite che vedranno protagonisti squadre di diverse età.

La nuova edizione della manifestazione si svolgerà sabato 21 e domenica 22 febbraio: la Freccia Azzurra organizza anche un incontro informativo alla scuola 'Fibonacci' A Pisa il calcio giovanile si prepara a vivere un fine settimana speciale, nel segno del rispetto e del fair play. Sabato 21 e domenica 22 febbraio torna infatti ‘La partita applaudita’, la giornata regionale promossa dall’Associazione Calcio Fair Play, che coinvolgerà in tutta la Toscana le categorie Under 14 maschile e Under 15 femminile. Non si tratta di un semplice evento sportivo, ma di un progetto educativo che punta a cambiare il modo di vivere la partita dagli spalti.🔗 Leggi su Pisatoday.it

