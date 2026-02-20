Gli Usa ci salveranno dalle censure dell’Ue

Il 12 gennaio negli Stati Uniti è stato registrato il dominio «freedom.gov», che si può usare con una VPN per navigare senza restrizioni. Questa mossa mira a bypassare le limitazioni imposte dall’Unione Europea su temi come politica, gender, Covid e immigrazione. La creazione di questo sito rappresenta un tentativo di garantire maggiore libertà online agli utenti americani, offrendo un’alternativa agli strumenti di censura europei. L’iniziativa ha già attirato l’attenzione di chi vuole navigare senza filtri.

Lo scorso 12 gennaio è stato registrato negli Stati Uniti il dominio «freedom.gov», che abbinato a una normale Vpn permetterebbe di aggirare agevolmente le tante censure Ue su vari temi storici, politici, sanitari ed economici. Il Dipartimento di Stato Usa si prepara a venire incontro alla libertà di espressione e informazione di noi europei e l'Unione europea si offende.