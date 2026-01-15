F1 motore Mercedes truccato? Audi preme la nuova decisione della FIA

Il dibattito sui motori della Formula 1 2026 si intensifica, con voci che suggeriscono possibili irregolarità nel motore Mercedes. Nel frattempo, Audi esercita pressioni sulla FIA, portando a una nuova decisione ufficiale. La questione riguarda la conformità delle componenti tecniche e il rispetto delle normative, elementi fondamentali per garantire la lealtà competitiva nel campionato.

F1 2026, è già bufera. Sospetti su Mercedes e Red Bull: un trucco per avere più potenza dal motore? - Secondo un’indiscrezione riportata da Motorsport Magazin infatti sarebbe in corso una disputa tra team costruttori sul rapporto di compressione dei cilindri per i nuovi motori. gazzetta.it

F1, scoppia il caso motori Mercedes. Pressing della Ferrari sulla Fia - Manca meno di un mese ai test di Barcellona e le nuove macchine di Formula 1 non sono ancora scese in pista, ma la stagione 2026 è già segnata dalle polemiche. blitzquotidiano.it

? F1: Mercedes & Red Bull Barano col Trucco Motore?? La Verità Choc sulla Dilatazione Termica! ??

Tutti parlano del motore Mercedes Non solo il famoso rapporto di compressione e i presunti 15 cavalli extra, ma anche voci di primi problemi di accensione che starebbero emergendo nelle fasi finali di sviluppo A raccontarlo è Johnny Herbert, che dal facebook

