Netflix ha annunciato ufficialmente che il terzo film della saga action con protagonista Chris Hemsworth sarà presto disponibile sulla piattaforma. Hemsworth riprenderà il ruolo di Tyler Rake, mentre altri attori del cast originale sono confermati nel progetto. La produzione è in corso e i dettagli sulla data di uscita non sono stati ancora comunicati. La serie di film ha raccolto un buon successo di pubblico e critica.

Netflix ha confermato l'arrivo del terzo capitolo di Tyler Rake con Hemsworth di ritorno nel ruolo di protagonista così come altri membri del cast originale Chris Hemsworth tornerà finalmente nei panni di Tyler Rake. A tre anni dall'uscita del secondo film, Deadline ha confermato che l'attore ha ufficialmente firmato per recitare nel terzo capitolo della saga Netflix. Sam Hargrave tornerà alla regia dopo aver diretto i primi due film per Netflix, mentre Idris Elba e Golshifteh Farahani riprenderanno i rispettivi ruoli di Alcott e Nik Khan. I dettagli della trama sono per ora top secret. I fratelli Russo tornano come produttori della saga I due registi rimangono a bordo come produttori, insieme ad Angela Russo-Otstot, Michael Disco e Ari Costa della AGBO. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chris Hemsworth è pronto a tornare per il terzo film di questa saga action amatissima

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