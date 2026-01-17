Chivu a Dazn | Vi spiego il perché di Akanji davanti la difesa nel finale c’è tanta voglia di essere competitivi

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la disposizione tattica adottata nel finale della partita contro l’Udinese, spiegando le ragioni della posizione di Akanji davanti alla difesa. Nel suo intervento, Chivu ha sottolineato l’importanza della volontà di mantenere alta la competitività della squadra. La sua analisi fornisce un’idea chiara delle scelte strategiche fatte durante la partita e delle motivazioni che le hanno guidate.

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta oggi in campionato contro l'Udinese. Intervenuto nel corso del postpartita di Udinese Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così la vittoria ottenuta nel 21° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. LA COPPIA D'ATTACCO LAUTARO ESPOSITO – « Io ho 4 attaccanti che lavorano bene, si completano e mettono tutto a disposizione del gruppo. Vivono il quotidiano in maniera serena, con responsabilità. Stanno facendo tutti un gran lavoro ». SOLIDITÀ DIFENSIVA INVIDIABILE, FINALE INEDITO CON AKANJI DAVANTI LA DIFESA – « Lo aveva fatto anche a Genova ma solo per 2-3 minuti.

