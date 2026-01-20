Sanità toscana punto nascita del Valdarno | Tomasi e Veneri attaccano Giani Scongiuriamo la chiusura

Il punto nascita di Montevarchi, nella sanità toscana, è al centro di tensioni tra le istituzioni. Tomasi e Veneri hanno espresso preoccupazioni riguardo alle dichiarazioni del presidente Giani sulla possibile chiusura, sottolineando la discrepanza tra le comunicazioni ufficiali e le informazioni raccolte. L’argomento rimane di rilevante importanza per la comunità locale e richiede chiarezza sulle decisioni future.

"Qualcosa non torna fra le dichiarazioni del Presidente di Regione Eugenio Giani e le informazioni che abbiamo raccolto in merito alla chiusura del punto nascita di Montevarchi. Nei giorni scorsi la Regione Toscana ha reso noto che la struttura rientra tra quelle che nell'ultimo anno hanno registrato un numero di parti al di sotto della soglia minima prevista dalla normativa nazionale per i presidi ospedalieri di primo livello, cioè 500 all'anno, e ad oggi sembra che non abbia ottenuto una deroga dal Ministero". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Alessandro Tomasi (componente della Commissione Sanità e portavoce dell'opposizione) e Gabriele Veneri L'articolo Sanità toscana, punto nascita del Valdarno: Tomasi e Veneri attaccano Giani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

