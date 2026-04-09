Chirurgia del seno un successo le mastectomie con tecnica videoassistita | più precise e meno invasive

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale di Foligno, in Umbria, sono state portate a termine con successo le prime mastectomie mini-invasive utilizzando la tecnica videoassistita. Questa procedura rappresenta un passo avanti rispetto ai metodi tradizionali, offrendo interventi più precisi e meno invasivi. L’adozione di questa tecnologia permette di ridurre i tempi di recupero e migliorare l’esperienza delle pazienti durante l’intervento.

Foligno (Perugia), 9 aprile 2026 – Un importante traguardo per la chirurgia del seno umbra arriva dall’ospedale di Foligno, dove sono state eseguite con successo le prime  mastectomie mini-invasive con tecnica videoassistita. Un intervento innovativo che consente incisioni più ridotte, maggiore precisione e un recupero post-operatorio più rapido. L’intervento è stato realizzato dall'equipe di Chirurgia Senologica dell'Azienda Usl Umbria 2  diretta dal dottor Gianfranco Lolli. Hanno preso parte all'operazione anche la dottoressa Sofia Alessandrini, il dottor Daniele Fusario, chirurghi senologi, e le dottoresse Raffaela Luci e Sara Corsi, anestesiste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Chirurgia del seno, un successo le mastectomie con tecnica videoassistita: più precise e meno invasive

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