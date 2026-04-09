All’ospedale di Foligno, in Umbria, sono state portate a termine con successo le prime mastectomie mini-invasive utilizzando la tecnica videoassistita. Questa procedura rappresenta un passo avanti rispetto ai metodi tradizionali, offrendo interventi più precisi e meno invasivi. L’adozione di questa tecnologia permette di ridurre i tempi di recupero e migliorare l’esperienza delle pazienti durante l’intervento.

Foligno (Perugia), 9 aprile 2026 – Un importante traguardo per la chirurgia del seno umbra arriva dall’ospedale di Foligno, dove sono state eseguite con successo le prime mastectomie mini-invasive con tecnica videoassistita. Un intervento innovativo che consente incisioni più ridotte, maggiore precisione e un recupero post-operatorio più rapido. L’intervento è stato realizzato dall'equipe di Chirurgia Senologica dell'Azienda Usl Umbria 2 diretta dal dottor Gianfranco Lolli. Hanno preso parte all'operazione anche la dottoressa Sofia Alessandrini, il dottor Daniele Fusario, chirurghi senologi, e le dottoresse Raffaela Luci e Sara Corsi, anestesiste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chirurgia del seno, un successo le mastectomie con tecnica videoassistita: più precise e meno invasive

Salvati due piccoli in meno di 24 ore: successo della chirurgia neonatale a LecceLECCE – Emergenza per due neonati: a Lecce gestite con successo le urgenze delle scorse ore, nell’ospedale “Vito Fazzi”.

All’ospedale di Terni una nuova tecnica per la chirurgia aortica: più sicura e mirataTerni, 10 marzo 2026 – Un passo avanti per la sicurezza delle procedure vascolari.

Il tumore al seno si presenta sempre sotto forma di nodulo

Temi più discussi: Il tumore al seno si può battere. Parla il direttore di chirurgia senologica del Campus Bio-Medico di Roma; Napoli, all'Ospedale del Mare nuovo trattamento per la cura del tumore al seno; Chirurgia plastica: ecco cosa può succedere (e il risultato non piace al paziente); L'Ospedale del Mare centro di innovazione nella chirurgia mammaria: si opera con la mastectomia endoscopica.

Il tumore al seno si può battere. Parla il direttore di chirurgia senologica del Campus Bio-Medico di RomaPrevenzione, diagnosi precoce e corretti stili di vita: sono queste le armi più efficaci nella lotta contro il tumore al seno, ancora oggi il più diffuso tra le donne. Ma la prevenzione non è solo un ... ciociariaoggi.it

Napoli, all'Ospedale del Mare nuovo trattamento per la cura del tumore al senoNuovo primato per l'Ospedale del Mare di Napoli. Il nosocomio è il primo centro in Campania ad aver adottato la tecnica di Endoscopic nipple-sparing ... ilmattino.it

Arriva nel team del Policlinico il dottor , specializzato in chirurgia vascolare, con particolare riferimento alle in ambito arterioso ed al trattamento dell’insufficienza venosa degli arti inferiori. Buon l - facebook.com facebook