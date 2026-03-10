All’ospedale di Terni una nuova tecnica per la chirurgia aortica | più sicura e mirata

All’ospedale di Terni sono stati eseguiti i primi interventi di chirurgia mini invasiva aortica che utilizzano l’anidride carbonica invece del mezzo di contrasto iodato. Questa nuova tecnica mira a rendere gli interventi vascolari più sicuri e meno invasivi, portando avanti un metodo innovativo nel campo della chirurgia aortica. La procedura è stata realizzata con successo, segnando un passo importante in questo settore.

Terni, 10 marzo 2026 – Un passo avanti per la sicurezza delle procedure vascolari. All'ospedale di terni sono stati eseguiti i primi interventi di chirurgia mini invasiva aortica utilizzando l'anidride carbonica al posto del mezzo di contrasto iodato. A guidare gli interventi la chirurgia vascolare dell'ospedale, diretta dal dottor Paolo Ottavi, in collaborazione con la radiologia interventistica guidata dal dottor Massimiliano Allegritti. "Una possibilità innovativa che rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza delle procedure diagnostiche e terapeutiche endovascolari" sottolinea l'Azienda ospedaliera. L'angiografia. L'angiografia – si legge in una nota del Santa Maria – è uno strumento "fondamentale" nella pratica chirurgica vascolare.