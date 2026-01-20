Emis Killa ritorna live con il Club Tour 2026 da maggio nelle principali città

Emis Killa torna dal vivo con il “Club Tour 2026”, che si svolgerà a maggio nelle principali città italiane. Dopo l’uscita del suo nuovo album, “Musica Triste”, disponibile dal 5 dicembre 2025, il rapper prosegue il suo percorso musicale proponendo una serie di concerti in diverse venue del paese. Un’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo lavoro e i suoi successi più noti.

Dopo l’uscita del suo ultimo album Musica Triste, disponibile dal 5 dicembre 2025, Emis Killa ha annunciato il Club Tour 2026, che toccherà le principali città italiane nel mese di maggio 2026. Uno degli artisti più carismatici e tra i più amati dal pubblico rap quando si tratta di esibirsi live, Emis Killa, dopo il successo degli show evento EM15 e EM16, porterà il suo migliore repertorio nei principali club italiani, a partire da sabato 2 maggio 2026 al Concordia di Torino, proseguendo poi domenica 3 all’ Hall di Padova, giovedì 7 al Viper di Firenze, venerdì 8 all’ Orion di Roma e sabato 9 al Mamamia di Senigallia (AN). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

