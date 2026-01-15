Oggi gli uomini puntano su chiome e barbe folte e curatissime che diventano veri accessori di stile Ed è boom di trapianti
Oggi molti uomini considerano capelli e barbe curati come elementi fondamentali dello stile personale. La crescente richiesta di trattamenti come i trapianti testimonia questa attenzione alla cura della chioma, anche in presenza di calo genetico. Nonostante il fascino di figure come Bruce Willis o Vin Diesel, la perdita di capelli resta una sfida comune, coinvolgendo l’80% degli uomini. La cura e l’estetica diventano così una priorità nel percorso di valorizzazione del proprio aspetto.
G li uomini sono ossessionati dai capelli. E, nonostante l’indiscusso fascino rasato di attori del calibro di Bruce Willis, Vin Diesel e The Rock, non c’è verso di farli rassegnare di fronte alla caduta genetica che colpisce l’80 per cento di loro (contro il 25 per cento delle donne). Le statistiche parlano chiaro. Secondo la piattaforma Medihair, quello del trapianto di capelli è un mercato in crescita che già nel 2021 valeva 9,5 miliardi di dollari e che, entro il 2030, potrebbe superare i 15 miliardi. Jeremy Allen White, il testimonial che ci piace sempre X Leggi anche › Beauty uomo: le tendenze “grooming”, cioè barba e baffi, per l’inverno Beauty uomo: ossessione capelli folti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Dalle onde sofisticate in stile anni Venti allo styling effetto wet, fino agli accessori gioiello e al grande ritorno della frangia: i capelli delle feste 2025 puntano su movimento, luce ed eleganza
Leggi anche: Formazioni confermate, gli uomini di Emery puntano a rimettersi in carreggiata
Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 15 gennaio 2026/ Batosta per Gemma, nuovo cavaliere per Sabrina - Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 15 gennaio 2026: brutto colpo per Gemma Galgani, nuovo cavaliere per Sabrina Zago ... ilsussidiario.net
Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 12 gennaio 2026/ Gemma contro Mario, nuovo cavaliere per Cinzia - Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 12 gennaio 2026: Gemma Galgani contro Mario Lenti, nuovo cavaliere per Cinzia Paolini ... ilsussidiario.net
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Rosanna si dichiara ad Alessio, questo sì che è un colpo di scena - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 14 gennaio 2026 su Canale 5, Rosanna Siino ammette l'interesse per Alessio Pilli Stella. comingsoon.it
A sorpresa, Ciro Solimeno, oggi tronista di "Uomini e donne" e nella scorsa stagione corteggiatore di Martina De Ioannon, ha rivelato di avere avuto contatti con lei durante il suo trono, andando quindi contro al regolamento. C'è chi pensa che lei lo abbia scelt facebook
IN ESCLUSIVA: Nella registrazione di oggi di #UominieDonne Ciro ha fatto importanti confessioni sul suo percorso da corteggiatore durante il trono di Martina! x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.