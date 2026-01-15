Oggi gli uomini puntano su chiome e barbe folte e curatissime che diventano veri accessori di stile Ed è boom di trapianti

Oggi molti uomini considerano capelli e barbe curati come elementi fondamentali dello stile personale. La crescente richiesta di trattamenti come i trapianti testimonia questa attenzione alla cura della chioma, anche in presenza di calo genetico. Nonostante il fascino di figure come Bruce Willis o Vin Diesel, la perdita di capelli resta una sfida comune, coinvolgendo l’80% degli uomini. La cura e l’estetica diventano così una priorità nel percorso di valorizzazione del proprio aspetto.

G li uomini sono ossessionati dai capelli. E, nonostante l’indiscusso fascino rasato di attori del calibro di Bruce Willis, Vin Diesel e The Rock, non c’è verso di farli rassegnare di fronte alla caduta genetica che colpisce l’80 per cento di loro (contro il 25 per cento delle donne). Le statistiche parlano chiaro. Secondo la piattaforma Medihair, quello del trapianto di capelli è un mercato in crescita che già nel 2021 valeva 9,5 miliardi di dollari e che, entro il 2030, potrebbe superare i 15 miliardi. Jeremy Allen White, il testimonial che ci piace sempre X Leggi anche › Beauty uomo: le tendenze “grooming”, cioè barba e baffi, per l’inverno Beauty uomo: ossessione capelli folti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

