Bergamo prof 56enne ha rapporti sessuali con una sua studentessa 15enne | incastrato dalle chat tra alunne e dalle cimici della polizia

Da open.online 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un professore di 56 anni di Bergamo è stato rinviato a giudizio per aver avuto rapporti sessuali con una sua studentessa di 15 anni. Il docente era stato arrestato ai domiciliari e sospeso dalla scuola in cui lavorava. A incastrarlo sono state le chat di Whatsapp della studentessa con le sue amiche e le cimici che la polizia ha successivamente inserito a casa sua. Tutto era emerso per la prima volta a marzo del 2025 quando la 15enne si è confidata per messaggio con le amiche. Una di loro, però, ha riportato tutto alla madre che, a sua volta, ha contattato i genitori della ragazza coinvolta. Da lì è arrivata la segnalazione alla polizia e la procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

