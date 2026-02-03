Bergamo prof 56enne ha rapporti sessuali con una sua studentessa 15enne | incastrato dalle chat tra alunne e dalle cimici della polizia

Un professore di 56 anni di Bergamo è stato rinviato a giudizio dopo essere stato incastrato dalle chat con le sue alunne e dalle cimici della polizia. Le indagini hanno portato alla luce i messaggi tra il docente e la studentessa, che aveva appena 15 anni. La polizia aveva installato delle cimici nelle scuole e tra le chat delle ragazze, e finalmente sono arrivati ai dettagli che hanno portato all’arresto. Ora il professore deve rispondere di accuse gravi.

Un professore di 56 anni di Bergamo è stato rinviato a giudizio per aver avuto rapporti sessuali con una sua studentessa di 15 anni. Il docente era stato arrestato ai domiciliari e sospeso dalla scuola in cui lavorava. A incastrarlo sono state le chat di Whatsapp della studentessa con le sue amiche e le cimici che la polizia ha successivamente inserito a casa sua. Tutto era emerso per la prima volta a marzo del 2025 quando la 15enne si è confidata per messaggio con le amiche. Una di loro, però, ha riportato tutto alla madre che, a sua volta, ha contattato i genitori della ragazza coinvolta. Da lì è arrivata la segnalazione alla polizia e la procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta.🔗 Leggi su Open.online

Un professore di 56 anni è finito ai domiciliari a Bergamo, accusato di aver abusato di una studentessa di 15 anni.

Bergamo, prof 56enne ha rapporti sessuali con una sua studentessa 15enne: incastrato dalle chat tra alunne e dalle cimici della poliziaIl docente è stato rinviato a giudizio e si trova agli arresti domiciliari. Si è difeso sostenendo che avrebbe reagito alle «provocazioni» della ragazza ... open.online

Bergamo, prof fa sesso con una studentessa di 15 anni: Ho ceduto alle provocazioniHo ceduto a provocazioni ha detto l'insegnante agli arresti domiciliari. È stato incastrato dalle immagini di videosorveglianza e dalle cimici. tgcom24.mediaset.it

