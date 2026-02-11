Dopo 90 anni gli ascolani abbracciano il gonfalone realizzato dalle donne emigrate in America

Dopo quasi un secolo, gli ascolani tornano a celebrare il loro passato. Questa volta, con un gesto simbolico, vengono restituiti alla comunità il gonfalone realizzato nel 1937 da donne emigrate in America. Il labaro, che rappresenta un pezzo di storia locale, sarà donato alla diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e esposto nel polo museale della città dei grifoni. È un modo per ricordare le radici e il sostegno reciproco tra chi ha lasciato la propria terra.

Sarà donato alla diocesi Cerignola-Ascoli Satriano ed esposto nel polo museale della città dei grifoni, il labaro realizzato nel 1937 da alcune donne ascolane emigrate negli Stati Uniti, quando fondarono il mutuo soccorso per dare supporto a tutti gli ascolani che emigravano in America.

