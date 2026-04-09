Monica Michielotto, ex modella, è la moglie di Umberto Tozzi. La coppia si è sposata nel 1995 e ha avuto una figlia di nome Natasha. Monica Michielotto ha mantenuto un ruolo di supporto nella vita del cantante nel corso degli anni.

La moglie di Umberto Tozzi è Monica Michielotto, ex modella con la quale è convolato a nozze nel 1995: dalla loro unione è arrivata la figlia Natasha. Chi è la moglie di Umberto Tozzi. Stasera il cantante sarà tra gli ospiti di Stanno Tutti Invitati, in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Reduce dalla fine della storia con l’ex Serafina Scialò, nella seconda metà degli anni Ottanta durante un evento dove la donna era impegnata in passerella e l’artista era ospite. Un colpo di fulmine che ha dato il via ad una lunga storia d’amore convolata alle nozze celebrate con rito civile nel 1995. La coppia ha dato il benvenuto a Natasha, la loro unica figlia: i due erano già genitori di Natasha (la dalla precedente storia della Michielotto ) e Nicola Armando (avuto da Tozzi e l’ex Serafina Scialò ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Monica Michielotto, la moglie di Umberto Tozzi: “Mi è sempre stata molto vicino”

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