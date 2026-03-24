Paola Penzo, originaria di Modena, è la moglie del noto cantautore. La sua identità è nota principalmente per il suo legame con il musicista, anche se non sono disponibili dettagli sulla sua data di nascita. In passato, ha condiviso un aneddoto secondo cui all'inizio pensava che fosse muta, un dettaglio che ha raccontato con un tono di affetto.

Originaria di Modena (non è dato sapere quale sia la sua data di nascita), Paola Penzo è la moglie del celebre cantautore Gino Paoli. La Penzo è conosciuta come autrice musicale e ha scritto anche alcuni brani del celebre volto della musica italiana. Paola Penzo è convolata a nozze con Gino Paoli nel 1991 e insieme a lui ha avuto tre figli: Nicolò, nato nel 1980, Tommaso, nato nel 1992, e Francesco, nato nel 2000. La coppia vive a Genova e il cantautore ha avuto due figli dalle sue due precedenti relazioni (con Stefania Sandrelli e Anna Fabbri, da cui ha avuto rispettivamente i figli Amanda e Giovanni). Gino Paoli ha ammesso di non averle mai detto Ti amo e di portare al dito tre fedi relative alle tre donne che più ha amato nella sua vita, donne che, a suo dire, lui amerà per sempre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Gino Paoli, Paola Penzo: “All’inizio credevo che fosse muta e questo mi piaceva molto”

Articoli correlati

Paola Penzo, chi è l’ultima moglie di Gino Paoli“Mia moglie ha “ammazzato” tutte le altre: stiamo insieme da 50 anni, il mio grande amore è lei.

Gino Paoli, chi è l’ultima moglie Paola PenzoÈ morto il 24 marzo Gino Paoli, uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, autore e interprete capace di attraversare generazioni con le...

MORTE ORNELLA VANONI, LA MOGLIE DI GINO PAOLI: NON SO COME DIRGLIELO

Tutto quello che riguarda Gino Paoli

Temi più discussi: È morto Gino Paoli: aveva 91 anni; È morto Gino Paoli: il cantante aveva 91 anni; Il marchese voyeur, la moglie e il gigolò: la storia nera del delitto Casati Stampa (e della villa di Arcore); Laura Santino, morta la 26enne travolta dalla valanga in Alto Adige: era in gita con il marito, rimasto illeso.

Paola Penzo, chi è l’ultima moglie di Gino Paoli: L’amore che ha superato tutte le altre donneNata a Modena 70 anni fa si è unita in matrimonio con l’artista nel 1991, ma per oltre 50 anni è stata al suo fianco. Madre di tre dei suoi figli: Nicolò, Tommaso e Francesco ... ilrestodelcarlino.it

Paola Penzo, chi è la moglie di Gino Paoli: i tre figli e il lavoro insiemeDa più di trent’anni il cantante era sposato con l’autrice di alcuni suoi brani (con i quali aveva anche partecipato a Sanremo): il rapporto con Ornella Vanoni ... libero.it

È morto #GinoPaoli, aveva 91 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. “Questa notte - si legge in una nota - Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. La famiglia “chiede la massima riservatezza”. #Tg1 - facebook.com facebook

Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com