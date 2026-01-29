Chi è la misteriosa moglie di Marco Mazzocchi Monica lontana dai riflettori

La moglie di Marco Mazzocchi si chiama Monica, ma pochi sanno chi sia davvero. La coppia tiene nascosta la loro vita privata e raramente si fanno vedere in pubblico. La loro storia d’amore dura da anni, ma preferiscono mantenere il riserbo su ogni dettaglio.

La storia d’amore tra Marco Mazzocchi e Monica dura da diverso tempo, ma i due hanno sempre preferito raccontare e condividere davvero poco della loro vita privata. Non è dato sapere infatti se Marco Mazzocchi e Monica abbiano dei figli, avendo deciso di mantenere un low profile anche nella gestione del social network Instagram. Sappiamo tuttavia che entrambi condividono la passione per i viaggi, pubblicando scatti che raffigurano la coppia in ogni angolo del globo. Passione che trapela anche dal suo profilo Instagram, dove ama pubblicare foto delle sue mete estive e non. Dai suoi social emergono anche la grande passione per gli sport (strano, vero?) e per il cibo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

