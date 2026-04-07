Il 7 gennaio 1998, a Cadrezzate, nel Varesotto, un giovane di 22 anni uccise tutti i membri della sua famiglia. Questa è la seconda volta che l'autore della strage dei fornai fugge dopo aver commesso il massacro. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a indagini per chiarire i motivi e le modalità dell’omicidio.

Elia Del Grande ha compiuto e confessato quella che le cronache ricordano come la strage dei fornai. Aveva 22 anni quando, il 7 gennaio 1998, sterminò la sua famiglia che viveva a Cadrezzate, in provincia di Varese. Uccise padre, madre e fratello, che gestivano la panetteria di famiglia. Il padre Enea, 58 anni, la madre Alida, 53, ed il fratello Enrico, 27, furono uccisi in casa a colpi di fucile. C'erano contrasti in famiglia per la sua frequentazione con una ragazza di Santo Domingo. Fu fermato dopo una breve fuga in Svizzera. Ha subito confessato ed è stato condannato. L'ergastolo del primo grado è diventato una condanna a trent'anni in appello dopo il riconoscimento della semi-infermità mentale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è Elia Del Grande che ha sterminato la famiglia nel 1998: la seconda fuga dell'autore della strage dei fornai

Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella "strage dei fornai"Condannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro.

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Cuneo, il killer Elia Del Grande è evaso per la seconda volta: sterminò la sua famiglia nel 1998 x.com

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