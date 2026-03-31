L’inchiesta "Codice Interno" ha documentato quello che i magistrati definiscono un "importante salto di qualità" nell'agire del clan Parisi-Palermiti: la capacità di penetrare nel tessuto economico e amministrativo cittadino non più solo tramite l’estorsione diretta, ma attraverso il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Il "Codice Interno" dei Parisi: nomi e intercettazioni di chi gestiva il welfare del clan nelle municipalizzate di Bari

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